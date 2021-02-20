В Минске пройдет барахолка «Open Шкаф». Что там предложат





В эти выходные на барахолке предложат женскую и мужскую одежду и аксессуары, которые больше не нужны прежним владельцам. Можно будет купить как вещи масс-маркета, так и модели премиум-сегмента.





На «Open Шкаф» можно найти недорогие книги, виниловые пластинки, открытки, бижутерию и много других мелочей.





Свою продукцию представят и несколько локальных дизайнеров. Кроме того, проведут благотворительный своп. Можно принести с собой на мероприятие женскую, мужскую или детскую одежду, которую уже не носите, и взять что-то взамен. Оказавшуюся невостребованной одежду передадут нуждающимся.





Организаторы обещают, что на площадке откроется фуд-корт.





Всех желающих ждут 20 и 21 февраля с 12:00 до 21:00 в пространстве Moving Art Factory на ул. Куйбышева, 22 (6-й этаж).





Вход свободный.

Наличие маски обязательно.



