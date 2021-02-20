Новая схема у мошенников: просят номер карточки голосом родственника









Мошенник говорил голосом брата

С новой схемой обмана столкнулась сестра Егора Петрова, которая чуть не попалась на удочку мошенников.





"Сестре позвонили по Viber. С ней начал разговаривать мужчина, представился мной, говорил моим голосом. Сестра говорит, что голос был очень похож. Сначала она поверила, что ей звоню я. Человек говорил о каких-то личных вещах, спрашивал о кошках, их у сестры две. Все шло к тому, что будет просьба дать номер карточки", – рассказывает Егор.





Мошенника во время беседы выдала незначительная фраза, по которой белоруска догадалась, что звонит ей вовсе не брат. В какой-то момент мошенник сказал: "Соскучился за тебя", брат так никогда не говорит. После этого она сбросила вызов. Выяснилось, что номер, с которого звонили, подписан как "Беларусбанк", сам номер иностранный.





Подделанный голос – прокачанный вариант

После этого звонка и Егор и его сестра стали предупреждать всех знакомых о новом виде обмана, поверить в который с легкостью могут люди более старшего возраста. Они считают, что в таком случае звонок из Беларусбанка будет легко объяснить, мошенники могут, например, сказать, что родственник звонит из банка, потому что телефон сел и нужно решать какие-то финансовые вопросы.





"Теперь мошенники собирают информацию о потенциальных жертвах, сделать это можно, изучив внимательно странички в соцсетях. Потом подделывают голос, обсуждают что-то личное, усыпляя бдительность. Это очень прокачанный вариант, многие могут поверить в такую историю", – говорит Егор.





Как выманивают деньги по интернету?

Телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками банка, стали активно звонить белорусам в середине осени. За несколько месяцев схемы обмана усовершенствовались. Сначала мошенники просто представлялись сотрудниками банков и разными способами убеждали назвать номер карты или другие данные, которые позволяют получить доступ к интернет-банкингу.





Позже мошенники стали вести себя более нагло. Например, в Гродно угрожали человеку, что его могут обвинить в мошенничестве, если он скажет неправильные данные карточки, и даже перезванивали жителям Гродненской области, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.



