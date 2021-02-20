Топ-5 самых посещаемых театров:





— Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси — 112,5 тыс. зрителей;





— Белорусский государственный академический музыкальный театр — 65,5 тыс.;





— Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа — 32,2 тыс.;





— Могилевский областной драматический театр — 30,6 тыс.;





— Гродненский областной театр кукол — 30,2 тыс.

Сколько театров в Беларуси

На конец 2020-го в стране работали 29 профессиональных театров, в том числе 20 драматических и музыкальных, восемь детских и юного зрителя, один театр оперы и балета. В репертуар вошли 1 065 спектаклей, в том числе 161 новая постановка, 351 — белорусских авторов, 471 — для детей.

Кстати





Событие в некотором роде - премьерное. Во-первых, Лукашенко редко посещает профессиональные театры - это не эстрада, в которой он так хорошо разбирается и любит исполнителей. А во-вторых, труппа, точнее то, что от нее осталось, решила показать "жемчужину" белорусского театрального искусства спектакль по пьесе Янки Купалы. Мессенджер был таков: смотрите, мол, мы сами справились, без признанных звезд, ушедших из театра после жестокого подавления протестов после очередных "элегантных" выборов президента страны.

Ан нет, друзья. А вы, как не садитесь, а душок останется...









Никто не знает: как прошел премьерный показ, что говорил Лукашенко на сцене, почему принес водку в театр, и зачем всплакнула одна из актрис, рассказывая об автомате в руках непризнанного...

Известно одно: новая администрация прославленного театра до сих пор собирает актеров по всей Беларуси.





фото Белта





Вопрос остается открытым: как публика воспримет новых адептов на сцене Купаловского театра?

Или в зрительском зале теперь будут сидеть люди в черных балаклавах?