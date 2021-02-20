В Чехии нужно будет носить респиратор или две защитные маски одновременно
В Чехии нужно будет обязательно носить в общественных местах респиратор, или наномаску, или две защитные хирургические маски одновременно.
Нововведение начнет действовать в ночь с 22 на 23 февраля. Как сообщает radio.cz, такое решение принял Минздрав Чехии. Под местами "массового скопления людей" подразумеваются магазины, больницы, общественный транспорт.
Причиной принятия упомянутой меры стало ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. К тому же в Чехии распространяется британский штамм коронавируса.
Министр здравоохранения Ян Блаты говорит, что "самодельные тканевые маски нельзя будет считать достаточной защитой". Он посоветовал респираторы, пишет euroradio.fm
08:38 20/02/2021
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