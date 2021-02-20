+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Техас накрыло: cнежный шторм в США унес жизни 50 человек

Больше всего жертв в Техасе. Там миллионы домохозяйств находятся без электричества и не имеют доступа к чистой водопроводной питьевой воде.


В США из-за аномальных морозов и снегопадов погибли по меньшей мере 47 человек. Власти не исключают, что количество жертв в ближайшие дни может увеличиться, пишет The Washington Post.

Больше всего погибших в штате Техас, где непогода привела к массовому отключению электроэнергии. В регионе скончались 30 человек.

Власти штата опасаются, что подачу электричества вряд ли удастся восстановить к выходным. Техас лишился 40% своих генерирующих мощностей. Скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли.

Без электроснабжения на сегодня остаются миллионы домохозяйств Техаса. У более 12 млн отсутствует постоянный доступ к чистой водопроводной питьевой воде.

До этого сообщалось, что в Техасе из-за морозов разрушаются жилые дома. В штате впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсию, пишет telegraf.by

Также сообщалось, что в США из-за рекордных морозов значительно упала добыча нефти.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]