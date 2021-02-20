Белавиа открыла новое направление в маршрутной сети





Теперь улететь в Дубай можно два раза в неделю с вылетом из Минска в 19.50 (по вторникам) и в 16.15 (по пятницам). Обратный рейс из Международного аэропорта Дубай будет осуществляться в 03.30 (по средам) и в 23.55 (по пятницам). Время для всех аэропортов указано местное.





Стоимость авиабилетов начинается от 216 евро в одну сторону (тариф LIGHT– без багажа), и от 375 евро туда-обратно (тариф LIGHT– без багажа). Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте belavia.by.





Полеты планируется осуществлять на авиалайнере нового поколения Embraer 195-Е2 пассажировместимостью 125 мест: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в эконом-классе. В связи с высокой загрузкой первого рейса тип воздушного судна был заменен на более вместительный самолет Boeing 737-800, который рассчитан на 189 пассажиров и способен обеспечить максимальный комфорт во время долгого полета. Рейс Минск-Дубай станет самым протяженным направлением из всей сети регулярных маршрутов Белавиа. Время в пути составляет около 6 часов.





"Авиакомпания возлагает большие надежды на 2021 год. Мы не только постепенно восстанавливаем полеты по уже привычным для пассажиров регулярным направлениям, но и открываем новые", - отметил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.





"В 2020 году, несмотря на все трудности, мы начали выполнение регулярных рейсов в Вену и Ташкент, и сегодня выполняем первый полет по новому регулярному направлению в Дубай", - продолжил он.





"Мы видели востребованность данного маршрута у туристических операторов и пассажиров и работали над его открытием. Дополнительным стимулом к принятию решения об открытии нового регулярного рейса стала возможность для граждан Беларуси и ОАЭ летать из одной страны в другую без виз– это значительно упрощает путешествие и делает его более привлекательным. Популярность нового маршрута у пассажиров подтверждает почти 100% загрузка первого рейса Минск-Дубай, а также то, что на первой в 2021 году масштабной акции авиакомпании, проведенной 16 февраля, было выкуплено 100% авиабилетов. Мы надеемся, что прямые рейсы между Минском и Дубаем будут способствовать развитию въездного туризма и сближению наших культур", – сказал Чергинец.





С 16 января 2021 года граждане Беларуси могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию Объединенных Арабских Эмиратов, а также находиться на территории ОАЭ без виз (не более 90 дней с даты прилета) Такие же условия действуют и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.





В "Белавиа" обратили внимание на то, что в ОАЭ действуют ограничения на въезд, и порекомендовали при покупке авиабилета ознакомиться с правилами въезда в эту страну.