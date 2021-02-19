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Возбуждено уголовное дело по факту забастовок на МЗКТ

Следственный комитет (СК) Беларуси направил на завод МЗКТ (Минский завод колесных тягачей) документ о возбуждении уголовного дела по факту забастовок на заводе

Возбуждено уголовное дело по факту забастовок на МЗКТ
Об этом сообщает сайт независимого профсоюза REP praca-by.info.

В отправленном на завод документе указано следующее:

«19 августа 2020 года Уголовный кодекс Республики Беларусь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК РФ. Причина - закрытие предприятия из-за забастовок, связанных с несогласием рабочих с результатами выборов и действиями властей.

В ходе расследования было установлено, что в период с 9 августа 2020 года по 30 августа 202 года 10 сотрудников МЗКЦ были задержаны за участие в несанкционированных акциях протеста в Минске. На них составлены протоколы по статье 23.34 КоАП.

В связи со всеми вышеперечисленными факторами Следственный комитет запросил у руководства предприятия данные (должность при приеме и увольнении, отпуск, больничный, дополнительные выходные, заработная плата) следующих лиц:

- рабочие, участвующие в забастовках из-за несогласия с результатами выборов;

- рабочие, которые организовывали и возглавляли забастовки».

СК потребовала предоставить заверенные копии документов, выданных по забастовкам.

Кроме того, руководство МЗКЦ должно предоставить список лиц, входивших от завода в комиссию по выборам президента Беларуси. Кроме того, независимая комиссия запросила отчет о материальном ущербе, который могли причинить забастовки.
радио Свобода, перевод БП
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