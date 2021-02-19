Всех исполнителей сдадут. Валерий Ковалевский призывает силовиков уходить из системы.
Руководитель кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский призывает силовиков уходить из системы.
Валерий Ковалевский упомянул процесс над свидетелем убийства Геннадия Шутова Александром Кордюковым, пишет belsat.eu Там выступил сам убийца – Роман Гаврилов. Его данные не скрывали, а свидетельствовал он с открытым лицом. А сотрудники МВД выступают в балаклавах и под чужими фамилиями. Это, по мнению Ковалевского, свидетельствует, что всех исполнителей сдадут.
«[Александр] Лукашенко пытается найти лояльных в стране, где лояльных нет. Он сам это исповедует, возмущаясь, что разберется со всеми «змагарами», «чрезвычайными» и «бечебешниками» внутри системы. Но, кроме группы людей, которые помогали захватить власть после выборов, доверять ему больше некому. И поэтому паранойя Лукашенко поглощает его вертикаль. Каждый день».
Ковалевский утверждает, что внутри системы идет раздор и Лукашенко теряет там своих сторонников. Люди, которые остаются там, постоянно попадают под проверку лояльности.
«Он не решился разогнать нелояльных осенью, чтобы вы не пополнили ряды протестующих. И поэтому сейчас он вычищает всех. Всех, кто поставил подпись за другого кандидата, кто не стал задерживать человека с флагом, кто предпочел соблюдать закон, а не марать руки преступными приказами. Он выбрасывает вас из системы одного за другим, организовывая по ведомствам очереди на полиграф.
Полностью распущено четвертое управление КГБ – по защите конституционного строя. Идут увольнения в СК, ОАЦ [при КГБ] и даже в ГУБОПИК. Происходит активная зачистка всех центральных аппаратов».
Также Ковалевский утверждает, что властям трудно заполнять вакансии внутри системы. Так, в Департамент охраны МВД уже берут людей с административными правонарушениями, что не связаны с ПДД.
«Раньше такого не было никогда. Опытных профессионалов среди прокуроров, судей и следователей заменяют молодыми специалистами, чтобы использовать их как машину для вынесения безосновательных приговоров журналистам и врачам».
Ковалевский призывает силовиков присоединяться к «ByPol». Он уверяет, что в новой Беларуси найдут место для тех, кто защищает народ и закон. Поголовной люстрации и преследования невиновных не будет.
ЯП/АА belsat.eu
20:58 19/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение