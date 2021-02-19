Валерий Ковалевский упомянул процесс над свидетелем убийства Геннадия Шутова Александром Кордюковым, пишет belsat.eu Там выступил сам убийца – Роман Гаврилов. Его данные не скрывали, а свидетельствовал он с открытым лицом. А сотрудники МВД выступают в балаклавах и под чужими фамилиями. Это, по мнению Ковалевского, свидетельствует, что всех исполнителей сдадут.





«[Александр] Лукашенко пытается найти лояльных в стране, где лояльных нет. Он сам это исповедует, возмущаясь, что разберется со всеми «змагарами», «чрезвычайными» и «бечебешниками» внутри системы. Но, кроме группы людей, которые помогали захватить власть после выборов, доверять ему больше некому. И поэтому паранойя Лукашенко поглощает его вертикаль. Каждый день».





Ковалевский утверждает, что внутри системы идет раздор и Лукашенко теряет там своих сторонников. Люди, которые остаются там, постоянно попадают под проверку лояльности.





«Он не решился разогнать нелояльных осенью, чтобы вы не пополнили ряды протестующих. И поэтому сейчас он вычищает всех. Всех, кто поставил подпись за другого кандидата, кто не стал задерживать человека с флагом, кто предпочел соблюдать закон, а не марать руки преступными приказами. Он выбрасывает вас из системы одного за другим, организовывая по ведомствам очереди на полиграф.





Полностью распущено четвертое управление КГБ – по защите конституционного строя. Идут увольнения в СК, ОАЦ [при КГБ] и даже в ГУБОПИК. Происходит активная зачистка всех центральных аппаратов».





Также Ковалевский утверждает, что властям трудно заполнять вакансии внутри системы. Так, в Департамент охраны МВД уже берут людей с административными правонарушениями, что не связаны с ПДД.





«Раньше такого не было никогда. Опытных профессионалов среди прокуроров, судей и следователей заменяют молодыми специалистами, чтобы использовать их как машину для вынесения безосновательных приговоров журналистам и врачам».





Ковалевский призывает силовиков присоединяться к «ByPol». Он уверяет, что в новой Беларуси найдут место для тех, кто защищает народ и закон. Поголовной люстрации и преследования невиновных не будет.