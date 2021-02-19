Какое антиковидное лекарство на основе плазмы крови переболевших пациентов создали в Беларуси, выяснила корреспондент агентства «Минск-Новости».





Есть уже первая опытная партия, предстоят стандартизация технологического процесса и доклинические исследования, которые, как ожидается, завершатся в середине 2021 года.





По словам директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Фёдора Карпенко, специфический иммуноглобулин извлекается из донорской иммунной плазмы с большим количеством активных антител к COVID-19. Для этого в центре закупили тесты, с помощью которых специалисты определяют не только наличие в крови антител к коронавирусной инфекции, но и их количество, а также активность. Всё это позволяет выбирать лучшую плазму. Важно, что антиковидный иммуноглобулин может применяться независимо от группы крови пациента. Кроме того, его можно будет использовать для лечения больных не только в cтационарах, но и амбулаторно, на ранних стадиях COVID-19.





Производить новинку планируют в филиале РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в Ганцевичах. Сейчас на этом предприятии выпускают различные препараты из донорской плазмы.



