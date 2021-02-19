



Еще 15 ноября на протестной акции подсудимый ударил по руке сотрудницу ОВД Наталью Синкевич, которая снимала граждан, телефон выпал из ее рук и разбился.





Дело рассматривает судья Сергей Карманович.





Согласно обвинению, 15 ноября в Гомеле во время протестов Дмитрий Тимошенко ударил по руке сотрудницу милиции Наталью Синкевич, которая снимала на телефон протестующих. Телефон упал и разбился.





В судебных прений прокурор запросил для обвиняемого четыре года лишения свободы.





Дмитрий Тимошенко во время своей речи плачет, просит прощения у потерпевшей, родителей, которым принес проблемы.





"Я не преступник. На скамье подсудимых оказался первый и последний раз. Я раскаиваюсь, у меня не было мотива политической вражды. Прошу дать мне наказание не связанное с лишением свободы", - сказал подсудимый.





Оглашение решения состоялось в 16.00.





Судья признал Дмитрия Тимошенко виновным и назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительном учреждении общего режима. Также подсудимому предстоит выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей милиционеру 1000 рублей.





Как сообщает Радио Свобода, отец обвиняемого Андрей считает решение суда слишком суровым и несправедливым.





"Я возмущен нашей системой правосудия. У него не было судимости, первый раз попал под суд... И такой приговор! Такая ситуация в стране настораживает", — заметил он.





Мать Ольга говорит, что Дмитрий окончил школу с золотой медалью, поступил на бюджет в БГУИР, выучился на программиста и устроился на работу.





"Мой сын — порядочный и воспитанный человек. Когда убили Романа Бондаренко — он был очень расстроен. Он говорил, что что-то неладное происходит в нашей стране. Возможно, поэтому пошел на акцию протеста", — высказалась мать.





Напомним, 15 ноября в Гомеле проходила немногочисленная акция памяти Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября в Минске. Часть людей пошла по проспекту Победы, вторая — по улице Советской. Группка людей была у цирка. Их снимала на мобильный телефон милиционерка Наталья Синкевич.





"Я испугался, что в дальнейшем буду привлечен к административной ответственности по статье 23.34 КоАП. Я попытался выбить рукой телефон у сотрудницы. Целился в телефон, был испуган", — объяснял на суде Дмитрий Тимошенко.





Тут же возле цирка его и задержали. Действия Дмитрия расценили как насилие над сотрудницей милиции по причинам "политической вражды".



