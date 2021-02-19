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В Беларусь прибыл самолет, доставивший 100 тыс. доз китайской вакцины

В Беларусь прибыл самолет, доставивший 100 тыс. доз китайской вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, нового типа производства компании Sinopharm, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Гуманитарный груз весом 3,8 т доставлен китайской авиакомпанией бесплатно, безвозмездно предоставляется и вакцина.  Это результат реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

— Через две недели мы сможем начать прививать этой вакциной белорусских граждан, — заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он дал высокую оценку медицинской разработке китайских партнеров, отметив, что она доказала свою эффективность.
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Фото Павла Русака
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