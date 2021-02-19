Компанию белорусскому руководителю составили новый директор театра Александр Шестаков, новый министр культуры Анатолий Маркевич и руководитель Совета Республики Наталья Кочанова.





В августе 2020-го из театра имени Янки Купалы уволилось 58 сотрудников — среди них 36 актеров. Таким образом купаловцы высказали свою позицию по поводу увольнения с должности директора театра Павла Латушко, который осудил насилие силовиков после 9 августа. Сейчас театр набрал новую труппу — сюда пришли студенты БГАИ и БГУКИ, и министр культуры заверил Лукашенко, что "Павлинка" стала лучше, чем была.





Актриса Зоя Белохвостик, которая в августе ушла из Купаловского, говорит, что визит Лукашенко — это его попытка продемонстрировать, что ситуация с протестным Купаловским под контролем: "Есть у нас много новых и талантливых, а эти пусть идут и делают что хотят. А в театре все хорошо и все прекрасно".





Белохвостик вспоминает, что сегодняшний визит в Купаловский театр — четвертый для Лукашенко за 26 лет у власти:





"Был у нас на "Витовте" — это было давно (в начале 2000-х. — Еврорадио). Еще — когда открывал тетр после реконструкции (в 2013-м. — Еврорадио), тоже смотрел "Павлинку". А еще не помню этот год — наверное, 1995-й — на каком-то нашем мероприятии сидел в зале еще другой, совсем молодой".

Как бывшие купаловцы, которые сейчас называют себя "свободными купаловцами", относятся к новой постановке "Павлинки"?





"Вы знаете, мы никак не относимся. Нам, может, противно, но не более того. Мы об этом и не думаем. Самые трагические и острые ощущения у нас уже прошли, когда эта маленькая часть осталась там. Это их судьба — они делают себе некролог. Пусть будут здоровенькие".





В конце декабря 2020-го состоялись закрытые предпремьерные показы "Павлинки". Премьера была предварительно назначена на январь 2021-го, но потом переносилась. На сайте Купаловского театра по этому поводу отсутствует какая-либо информация.



