Принц Гарри и Меган Маркл окончательно покинули королевскую семью

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл окончательно подтвердили королеве Елизавете II, что не вернутся к исполнению обязанностей членов британской королевской семьи. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Отмечается, что королевская семья "опечалена решением" принца, однако он и его жена останутся "родными и любимыми".









В связи с решением герцогов Сассекских, которое они озвучили королеве, все почетные военные назначения, а также благотворительные, спортивные и образовательные проекты, которыми занимались супруги в качестве членов королевской семьи, вернутся Елизавете II, пишет korrespondent.net

Представитель герцогов Сассекских подчеркнул, что они не отказываются от служения Великобритании и готовы продолжать поддерживать патронируемые ими организации вне зависимости от статуса.

Напомним, в январе 2020 года принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи, чтобы обрести финансовую независимость.

По договоренности с Елизаветой II они лишились права на титул "Их королевские высочества" и права на бренд SussexRoyal. Решение вступило в силу в марте 2020 года. При этом у принца было право в течение года передумать.

После полного сложения обязанностей герцоги Сассекские переехали в США. Недавно пара объявила, что ждет второго ребенка. О дальнейших планах они собираются рассказать в интервью Опре Уинфри.



