В Минске 9-летнего ребенка сбили сразу две машины
Авария произошла в пятницу около 8 утра на ул. Городецкой в Минске.
Авария произошла в пятницу, 19.02.21, около 8 утра на ул. Городецкой в Минске.
Машина двигалась на разрешающий сигнал. В ГАИ рассказали, что от удара мальчика отбросило на двигавшийся встречный легковой автомобиль «Опель».
С травмами различной степени тяжести ребенок был госпитализирован, сообщает newsbel.by.
По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
18:50 19/02/2021
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