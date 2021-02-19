В Минске 9-летнего ребенка сбили сразу две машины





Авария произошла в пятницу, 19.02.21, около 8 утра на ул. Городецкой в Минске.





Машина двигалась на разрешающий сигнал. В ГАИ рассказали, что от удара мальчика отбросило на двигавшийся встречный легковой автомобиль «Опель».





С травмами различной степени тяжести ребенок был госпитализирован, сообщает newsbel.by





По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.











