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В Москве задержали двух белорусов, принимавших участие в августовских протестах

В Москве задержаны двое жителей Бреста, которых в Беларуси обвиняют в участии в августовских беспорядках, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД.

"На родине двое жителей Бреста (21 и 27 лет) с прошлого года находились в межгосударственном розыске за преступления, совершенные во время массовых беспорядков в областном центре. Их задержали российские полицейские по информации брестского управления ГУБОПиК МВД", - проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сначала, в январе, оперативники вышли на младшего из разыскиваемых белорусов. По информации МВД, 10 августа на проспекте Машерова в Бресте он разбирал скамейки и возводил баррикады. В начале февраля задержали старшего, его обвиняют в сопротивлении 9 августа прошлого года сотрудникам милиции, сопряженным с насилием, пишет interfax.by
Ранее оба фигуранта уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. "Младший неоднократно привлекался к административной ответственности, а старший является одним из лидеров движения фанатов-неонацистов и участвует в "договорных драках", - заявили в МВД.

Обвиняемые заключены под стражу до экстрадиции в Беларусь.
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