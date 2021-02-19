Столичный Зеленый Луг в выходные оставят без воды

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ в период с 21:00 2 февраля до 06:00 21 февраля будет отсутствовать водоснабжение потребителей в квартале улиц Карбышева, Тикоцкого, Седых, Калиновского", - говорится в сообщении УП "Минскводоканал".





Вместе с тем, жителей микрорайона предупредили: после восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества воды в последующие двое суток.





На время отсутствия водоснабжения власти города организуют подвоз питьевой воды. Расположение автоцистерн будет организовано по следующим адресам: ул. Тикоцкого 2, 20, 24, 40, 52; ул. Карбышева 1 корп.3, 46 корп. 1; ул. Седых 62; ул. Калиновского, 105; п. Боровая.





"В случае необходимости адреса расположения автоцистерн могут быть изменены", - уточнили в "Минскводоканале".





Там также попросили минчан запастись водой во избежание неудобств.











