Инициатива BYPOL, созданная бывшими белорусскими силовиками, ранее опубликовала данные о единой информационной базе МВД Беларуси "БЕСпорядки", куда вносятся данные о всех задержанных в ходе протестов в стране после президентских выборов. Для того, чтобы заносить данные в эту базу, в каждом управлении и отделе МВД созданы специальные рабочие места.





Владимир Жигарь, бывший оперуполномоченный уголовного розыска Мозырского РУВД, лейтенант милиции, уволившийся еще до протестов, рассказал Настоящему Времени, что известно об этой базе, о создании специальных лагерей для протестующих и о "чистках" в силовых структурах и вертикали.





— Объясните, пожалуйста, вы понимаете, для чего эта база протестующих, что будут делать дальше с этой базой?





— Эта база систематизирует всех людей, то есть это такая база, где будут находиться и находятся все люди, которые были ранее задержаны по статье 23.4 на территории Республики Беларусь, также там будут находиться люди, которые являются активистами, которые ранее были задержаны по статьям за неподчинение сотрудникам милиции.





При каком-либо происшествии в том или ином регионе – какая-то надпись появилась на стене, или готовится какое-то массовое мероприятие – люди из этих баз будут в первую очередь проверяться сотрудниками правоохранительных органов, так называемых правоохранительных органов.





— Согласно данным BYPOL, Николай Карпенков ранее якобы озвучивал идею создания спецлагеря для бессрочного отселения. Вы можете сказать, что сейчас с этой инициативой?





— Фактически базы и эти концентрационные лагеря – это звенья одной цепи. И только от нас зависит, воплотится ли это все до конца так, как они планируют. Опять-таки, база есть, в каждом РУВД она имеется, каждое РУВД связано с другим РУВД, и лагеря ведь тоже уже подготавливали, просто они пока не довели это до конца.





— Сейчас мы видим, что суды один за одним выносят решения, практически все согласны с обвинением. Как считаете, хватит ли мест всех неугодных для власти посадить?





— Если они захотят, то, конечно, они могут это организовать, потому что даже в той же самой тюрьме Жодино находилось в камере, которая рассчитана на десять человек, и 37, и 47, и 50 человек. То же самое было и на Окрестина, то же самое было и в других РУВД.





А эти лагеря – это лагеря для людей, которых они особенно боятся, то есть которых нужно особо изолировать. Я повторюсь: только от нас зависит, дадим мы этой власти такое исполнить в XXI веке или нет.





— Ранее инициатива BYPOL опубликовала данные о том, что некоторые сотрудники правоохранительных органов увольняются, потому что не согласны с действиями нынешних властей. А какая сейчас ситуация в рядах правоохранительных органов? Потому что мы сейчас видим, что репрессии в Беларуси усиливаются.





— Репрессии усиливаются и внутри самой системы, потому что среди чиновников, госаппарата, среди тех же самых силовиков было достаточно людей, которые подписывалися за выдвижение в качестве кандидата и Тихановской, и Бабарико. Сейчас эти списки после всех этих обысков были обнаружены.





Но вы тоже поймите правильно, что это примерно от 20 до 40% личного состава по всем РУВД, если брать именно силовой аппарат. И вырезать такое количество людей одномоментно, с учетом того, что имеются большие некомплекты в райотделах, они не могут.





Поэтому сейчас некоторых просто убирают с должностей, которые связаны с госсекретами, некоторых действительно увольняют или просят уволиться по соглашению сторон. А многим просто не будут продлевать контракт в тот или иной промежуток времени, когда контракт будет заканчиваться.





То же самое касается и тех же самых исполкомов, и райисполкомов, потому что нам поступают компроматы, что даже настоящие "ябатьки", то есть те, которые делали эти выборы для Лукашенко, многих просто увольняют, потому что, как оказалось, у этих "ябатек" есть дети, которые были неправильно идеологически подкованы, которые задерживались в Минске, в Гомеле, в Могилеве.





Поэтому система вырезает своих же, что, в общем-то, на руку нам.







