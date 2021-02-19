С 1 марта у ГАИ появится больше поводов для "писем счастья"

Через несколько дней вступят в силу изменения в КоАП и ПИКоАП.





Случится это 1 марта. И с этого дня ГАИ получит право письменно уведомлять водителей не только о нарушении скоростного режима или неправильной парковке.





Кроме вышеназванных поводов водители-нарушители также будут получать письма из-за:





проезда на красный цвет;

движения по полосе для общественного транспорта;

отсутствия техосмотра или страховки.





— По новому Кодексу можем фиксировать все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта — , рассказывал в свое время начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД, Александр Шевченко.