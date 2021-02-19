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С 1 марта у ГАИ появится больше поводов для "писем счастья"

О каких нарушениях будут писать водителям?

Через несколько дней вступят в силу изменения в КоАП и ПИКоАП.

Случится это 1 марта. И с этого дня ГАИ получит право  письменно уведомлять водителей не только о нарушении скоростного режима или неправильной парковке.

Кроме вышеназванных поводов водители-нарушители также будут получать письма из-за:

проезда на красный цвет;
 движения по полосе для общественного транспорта;
отсутствия техосмотра или страховки.

— По новому Кодексу можем фиксировать все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта — , рассказывал в свое время начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД, Александр Шевченко.
Источник: blizko.by
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