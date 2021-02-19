С 1 марта у ГАИ появится больше поводов для "писем счастья"
О каких нарушениях будут писать водителям?
Через несколько дней вступят в силу изменения в КоАП и ПИКоАП.
Случится это 1 марта. И с этого дня ГАИ получит право письменно уведомлять водителей не только о нарушении скоростного режима или неправильной парковке.
Кроме вышеназванных поводов водители-нарушители также будут получать письма из-за:
проезда на красный цвет;
движения по полосе для общественного транспорта;
отсутствия техосмотра или страховки.
— По новому Кодексу можем фиксировать все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта — , рассказывал в свое время начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД, Александр Шевченко.
Источник: blizko.by
15:49 19/02/2021
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