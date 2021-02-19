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Права на защиту в Беларуси тоже больше нет: адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили лицензии

Это уже четвертый адвокат, который защищал Марию Колесникову. Ранее лицензии лишили Александра Пыльченко, Максим Знак - за решеткой, Илья Салей - под домашим арестом.

Права на защиту в Беларуси тоже больше нет: адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили лицензии
Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили лицензии. Такое решение приняла Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Минюста 19 февраля, сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.

По мнению комиссии, Казак дискредитировала звание адвоката, что выразилось в совершении административного правонарушения по ст. 23.4 КоАП.

Аналогичное решение о лишении лицензии комиссия, помимо Людмилы Казак, приняла и еще по Константину Михелю — партнеру члена президиума Координационного совета Лилии Власовой. Кроме того, сегодня на заседании Квалификационной комиссии также рассмотрят вопрос о лишении лицензии на адвокатскую деятельность адвокатов Максима Конона и Михаила Кирилюка.

Напомним, адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак неизвестные задержали 24 сентября прошлого года по дороге в суд, насильно посадили в автомобиль без опознавательных знаков и доставили в Центральное РУВД, где было оформлено ее задержание и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП, якобы по факту неповиновения правоохранителям, пишет tut.by

Также был проведен личный обыск, в результате которого были изъяты документы и предметы, содержащие адвокатскую тайну. Ночь Казак провела в ИВС на Окрестина, суд признал ее виновной в "неповиновении требованиям сотрудников милиции при задержании".

Представители адвокатского сообщества считают, что задержание и привлечение к административной ответственности Людмилы Казак связано исключительно с осуществлением ею профессиональной адвокатской деятельности, с работой по резонансным делам, в частности, по делу Марии Колесниковой.

Они также заявляли, что дело адвоката Людмилы Казак, так же как и дела по обвинению адвоката Максима Знака и Ильи Салея, прямо связанные с их профессиональной деятельностью, демонстрирует, что сегодня адвокаты в Беларуси не только не защищены от нарушения своих профессиональных прав, но и подвергаются личным угрозам в виде похищения, произвольного задержания, заключения под стражу, безосновательного привлечения к ответственности в нарушение базовых процессуальных гарантий — исключительно в связи с адвокатской деятельностью.

Ранее был лишен лицензии еще один авдокат Марии Колесниковой с 30-летним стажем Александр Пыльченко.
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