Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили лицензии. Такое решение приняла Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Минюста 19 февраля, сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.





По мнению комиссии, Казак дискредитировала звание адвоката, что выразилось в совершении административного правонарушения по ст. 23.4 КоАП.





Аналогичное решение о лишении лицензии комиссия, помимо Людмилы Казак, приняла и еще по Константину Михелю — партнеру члена президиума Координационного совета Лилии Власовой. Кроме того, сегодня на заседании Квалификационной комиссии также рассмотрят вопрос о лишении лицензии на адвокатскую деятельность адвокатов Максима Конона и Михаила Кирилюка.





Напомним, адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак неизвестные задержали 24 сентября прошлого года по дороге в суд, насильно посадили в автомобиль без опознавательных знаков и доставили в Центральное РУВД, где было оформлено ее задержание и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП, якобы по факту неповиновения правоохранителям, пишет tut.by





Также был проведен личный обыск, в результате которого были изъяты документы и предметы, содержащие адвокатскую тайну. Ночь Казак провела в ИВС на Окрестина, суд признал ее виновной в "неповиновении требованиям сотрудников милиции при задержании".





Представители адвокатского сообщества считают, что задержание и привлечение к административной ответственности Людмилы Казак связано исключительно с осуществлением ею профессиональной адвокатской деятельности, с работой по резонансным делам, в частности, по делу Марии Колесниковой.





Они также заявляли, что дело адвоката Людмилы Казак, так же как и дела по обвинению адвоката Максима Знака и Ильи Салея, прямо связанные с их профессиональной деятельностью, демонстрирует, что сегодня адвокаты в Беларуси не только не защищены от нарушения своих профессиональных прав, но и подвергаются личным угрозам в виде похищения, произвольного задержания, заключения под стражу, безосновательного привлечения к ответственности в нарушение базовых процессуальных гарантий — исключительно в связи с адвокатской деятельностью.





Ранее был лишен лицензии еще один авдокат Марии Колесниковой с 30-летним стажем Александр Пыльченко.