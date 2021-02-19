+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Шок! Соседа пришел пожаловаться на шум - его зарезали

В Речице к девяти годам колонии строго режима приговорили 45-летнего местного жителя, его признали виновным в убийстве 38-летнего мужчины, пишет «Днепровец».

В Речице мужчина по пьяни зарезал соседа, который пришел пожаловаться на шум
По данным следствия, обвиняемый в вечер убийства находился у своей подруги, они выпивали, громко слушали музыку. Около 12 ночи в дверь постучали. На пороге стоял сосед сверху, он попросил убавить звук и вести себя тише. Между мужчинами завязалась ссора, затем драка.

В какой-то момент у обвиняемого появился в руке нож, и он нанес им не менее трех ударов потерпевшему, от чего тот скончался.

После случившегося убийца оттащил тело подальше от двери, попросил подругу помыть от крови пол и вызвать скорую помощь. Сам тем временем снял окровавленную рубашку и вместе с орудием убийства выбросил в реку.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 9 годам колонии строго режима, а также обязал выплатить родному брату потерпевшего моральную компенсацию в объеме 8 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Источник: gomel.today
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]