Шок! Соседа пришел пожаловаться на шум - его зарезали

В Речице мужчина по пьяни зарезал соседа, который пришел пожаловаться на шум

По данным следствия, обвиняемый в вечер убийства находился у своей подруги, они выпивали, громко слушали музыку. Около 12 ночи в дверь постучали. На пороге стоял сосед сверху, он попросил убавить звук и вести себя тише. Между мужчинами завязалась ссора, затем драка.





В какой-то момент у обвиняемого появился в руке нож, и он нанес им не менее трех ударов потерпевшему, от чего тот скончался.





После случившегося убийца оттащил тело подальше от двери, попросил подругу помыть от крови пол и вызвать скорую помощь. Сам тем временем снял окровавленную рубашку и вместе с орудием убийства выбросил в реку.





Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 9 годам колонии строго режима, а также обязал выплатить родному брату потерпевшего моральную компенсацию в объеме 8 тысяч рублей.





Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.