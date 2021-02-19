



В МВД рассказали подробности задержания уголовного авторитета Александра Кушнерова.





Кушнерова задержали в Минске 17 февраля. Вместе с ним задержали двоих представителей криминального мира из России, Кушнеров обеспечивал им безопасность во время пребывания в Беларуси, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Оба россиянина ранее судимы- один за вымогательство, причинение телесных повреждений, грабежи и насилие в отношении полицейского, второй за кражи и грабежи.





- Во время задержания уголовный авторитет Александр Кушнеров достал нож и попытался отбиться от сотрудника спецподразделения. Однако безуспешно, - рассказала Ольга Чемоданова.





При осмотре съемной квартиры, где жили россияне, нашли вещества, похожие на психотропы, сейчас их изучают эксперты.





Все трое задержанных водворены в СИЗО.





Ранее сообщалось, что в Жодино белорусские правоохранители накрыли сходку криминальных авторитетов, которую собрал «вор в законе» Павел Алексеевич по прозвищу Паштет. Было задержано 12 человек. Криминальное сообщество собиралось обсудить передел сфер влияния и дискредитацию «вора в законе» Александра Кушнерова.



