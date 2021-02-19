



По итогам 15-летия группы NRM, главную награду музыкального фестиваля-конкурса «Рок-коронация», который раньше проходил в Беларуси, решено было выставить на благотворительный аукцион - чтобы вырученные средства направить на поддержку музыкантов, пострадавших за свою гражданскую позицию, сообщает в телеграм фонд BY_culture.





- Это рекорд благотворительных аукционов, организованных @by_culture, - отмечается в сообщении. Подробности пока не раскрываются: кто купил «Рок-корону» за такие деньги, неизвестно.





Напомним, в 2020 году «Рок-коронации» исполнилось 25 лет.