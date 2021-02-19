+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Знаменитую беларускую "Рок-корону" продали за рекордную сумму

Главную «Рок-корону» Беларуси продали за рекордную сумму - 7,7 тысяч долларов.


 По итогам 15-летия группы NRM, главную награду музыкального фестиваля-конкурса «Рок-коронация», который раньше проходил в Беларуси, решено было выставить на благотворительный аукцион - чтобы вырученные средства направить на поддержку музыкантов, пострадавших за свою гражданскую позицию, сообщает в телеграм фонд BY_culture.

- Это рекорд благотворительных аукционов, организованных @by_culture, - отмечается в сообщении. Подробности пока не раскрываются: кто купил «Рок-корону» за такие деньги, неизвестно.

Напомним, в 2020 году «Рок-коронации» исполнилось 25 лет. 
Источник: kp.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]