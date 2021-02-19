Социальная сеть Clubhouse – что это такое и нужно ли вам это?

Официальный сайт — https://www.joinclubhouse.com/. Соцсеть многие называют «убийцей Facebook», н это не так, пишет Телеграф





Clubhouse — это социальная сеть, основанная на живом голосовом чате. Да-да, в этой социальной сети люди общаются с помощью голосовых сообщений! Как и по телефону, только здесь вы имеете дело с незнакомцами со схожими вкусами.





Беседы на самом деле предназначены для разговоров — без ненужных графиков или описаний. Разговоры в основном ведутся с незнакомцами, имеющими общие интересы и темы. Ранее подобные взаимодействия были возможны, например, на тематических форумах или в Twitter, где тема разговора искалась с помощью хэштегов (#).





Приложение не записывает содержимое голосовых звонков, а его правила запрещают участникам записывать разговоры.





Приложение разработали Пол Дэвисон и Рохан Сет. Оно финансируется венчурным капиталом Andreessen Horowitz.





Как присоединиться к Clubhouse?

Присоединиться к Clubhouse не так просто, как может показаться. На данный момент (по состоянию на февраль 2021 года) к соцсети могут присоединиться только пользователи iPhone, поскольку приложение появилось в версии, поддерживаемой только Apple.





Однако создатели заявляют, что хотят адаптировать платформу для всех заинтересованных сторон. Они обещают в ближайшее время начать работу над приложением для Android.





Чтобы зарегистрироваться в Clubhouse, вам нужен активный номер телефона, так как приглашение отправляется через SMS, и скачать Clubhouse app на телефон. Позже вы можете добавить адрес электронной почты в качестве альтернативного метода входа, но аутентификация по телефону является обязательной.





Каждый член сообщества проверен, случайных или фальшивых людей нет. Вы должны создать учетную запись со своим именем и фамилией и добавить изображение профиля. И это будет первое и последнее фото на этом носителе.





Инвайт на Clubhouse: приглашение и регистрация

У каждого нового пользователя Clubhouse есть два приглашения. Clubhouse старается приглашать только тех, кто может внести свой вклад в сообщество. Пока сообщество не очень хорошее. Посмотрим, как дальше будет развиваться дело.





На дискуссионных форумах и в группах в Facebook вы можете попросить присоединиться к заявке или даже представить свое ценовое предложение на эту услугу. Каждый новый пользователь получает два приглашения на раздачу.





Clubhouse обязательно приглашает тех, кто вносит свой вклад в сообщество — вы можете видеть, кого вы приглашаете, в своем профиле, а создатели говорят, что качество ваших приглашений влияет на вашу «карму» в приложении.





СМИ окрестили Clubhouse «Убийцей Facebook». Это не совсем хороший диагноз — Clubhouse (по крайней мере, в его нынешнем виде) конкурирует с Facebook только в том, что он потребляет время (которое можно провести, сидя в FB или любом другом приложении).





Однако Facebook фокусируется (также стратегически) на общении с друзьями. Между тем Clubhouse ближе к модели Twitter, то есть к общению с незнакомцами.





Как пользоваться Clubhouse?

После создания учетной записи вы можете присоединиться к «комнате» в которой происходят голосовые вызовы. В прямом эфире в реальном времени. Есть три типа комнат:





Open — это комната, к которой может присоединиться каждый.

Social — это комната для людей, которые следят за вами. Как следует из названия, отлично подходит для построения отношений с сообществом.

Closed — доступно только тем, кого вы пригласили.





У каждой комнаты может быть необязательное название темы, которое можно увидеть в приглашениях или — для открытых комнат — перед присоединением. Для каждой комнаты вы можете написать правила, которые будут видны после нажатия кнопки в верхнем углу комнаты.





Чем можно заняться в Клабхаусе?

Войдя в комнату, вы можете просто слушать. Вы можете выйти из комнаты (в Клабхаусе это называется «уйти тихо»). Вы можете пригласить людей, которых нет в комнате (это называется «пингом»), вы можете «поднять руку» и подать сигнал, что хотите присоединиться к беседе.





И это все.





Люди, читающие описание такой социальной сети, задаются вопросом, в чем ее привлекательность? Почему компания, создавшая небольшую вариацию каналов Telegram или WhatsApp, оценивается в 100 миллионов долларов и упоминается все чаще и чаще?





Чем хорош Clubhouse?

Clubhouse – это не новая идея. Точно так же, как Instagram не был мега инновационным сайтом для обмена фотографиями.





Его популярность отчасти объясняется тем, что он «выстрелил» в нужное время: из-за пандемии мы упускаем возможность живого общения с другим человеком (например, во время конференции), с другой стороны, те же разговоры, которые ведет Zoom, телефон или другой коммуникатор стали обычным делом для нас.





Clubhouse — это социальная сеть на основе interest graph. То есть в основном вы общаетесь с людьми, с которыми у вас общие темы и интересы, но которых вы не знаете.





Сообщение может быть повторным или импровизированным.





Получатель сообщения может быть отделен от отправителя — он работает в другом месте и времени. Также он может быть погружен в сообщение, то есть быть «здесь и сейчас».





Примером общения с погруженным получателем является прямая трансляция в Facebook или Instagram — люди могут участвовать в нем, даже набирать номер и формировать сообщение в реальном времени. Видео, записанное на YouTube, или фото, размещенное в Instagram — это пример общения с отдельным зрителем.





Зачем вам сегодня нужен Clubhouse?

Во-первых, можно многому научиться. Clubhouse дает вам прямой доступ к людям, которые делятся своими знаниями. Многие умные люди сегодня «заглядвают в Клабхаус», так что вы можете не только слушать их, но и задавать вопросы.





Во-вторых, он отлично подходит для поддержания отношений.





В-третьих: это источник новых знакомств. Есть большая вероятность, что вам трудно найти новых подписчиков в Instagram, Facebook или LinkedIn, потому что… потенциальные подписчики говорят, что им не нужен кто-то новый. Между тем, Clubhouse — это «кладезь новых подписчиков».





Хотите приглашение в Clubhouse?

У вас должен быть iPhone, если вы хотите получить приглашение в Клабхаус. Если вы знаете кого-то, кто уже пользуется — спросите его. Сеть добавляет новые приглашения активным пользователям.