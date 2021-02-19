Судья Ольга Кравченко не удовлетворила ходатайство адвокатов о возвращении подсудимых в суд. Представитель гособвинения, позицию которого поддержала судья, утверждал, что обвиняемые удалены до конца судебного разбирательства.





Брестских блогеров обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей, передает Радыё Свабода. Кроме того, Петрухина судят за оскорбление судьи. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

Блогеры не признали себя виновными





Белорусские правозащитники признали Сергея Петрухина и Александра Кабанова политзаключенными. Блогеры не признают своей вины.





11 февраля на первом заседании суда они настаивали на допуске к суду родственников и журналистов. Тогда зал был заполнен молодыми людьми. 16 февраля на судебное заседание пришли трое журналистов и двое соратников Кабанова из Объединенной гражданской партии.





Позиция Кабанова была озвучена из его показаний на предварительном следствии. Сергей Петрухин отказался отвечать на вопросы следователей. По словам адвоката, он собирался выразить свое отношение к обвинению в суде, но в зал суда его не привели.





Следователи допросили Кабанова о его связях с Сергеем Петрухиным, Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем, Виктором Бабарикой и Степаном Путилой.





По словам Кабанова, он познакомился с Сергеем Тихановским в 2019 году, но не имел с ним совместных дел и отказался рекламировать его канал «Страна для жизни». По словам обвиняемого, он критиковал выдвижение Тихановского на пост президента.





По словам Кабанова, владельцы YouTube-канала «Народный репортер» находятся в Литве. Он присоединился к нему по просьбе Петрухина. В видеороликах он высказывал свое отношение к ситуации в стране и раскритиковал действия властей. Убежден, что это не преступление. Кабанов не видит в видеороликах оснований для уголовного преследования. Он называет дело против него политически мотивированным, а задержание незаконным.

Обвинение: «Действия обвиняемых были направлены на обострение политической напряженности в стране»





Согласно обвинения, действия Кабанова и Петрухина в сговоре с Тихановским были направлены на обострение политической напряженности в стране. Организованные ими массовые мероприятия проводились без разрешения местных властей и нарушали общественный порядок.





В обвинении говорится, что подсудимые создали и управляли систему распространения информации для неограниченного числа лиц, в которой содержалась ложная оценка незаконности выполнения властями служебных и общественных обязанностей, а также законности их требований. Призывали не подчиняться им.





По версии обвинения они были создателями YouTube-каналов: «Страна для жизни» и «Народный репортер», а также других телеграм и YouTube-каналов, где выкладывали фото, видео и текстовые материалы. Согласно обвинению, они получали денежное вознаграждение от Сергея Тихановского за свою работу.

Пострадавший омоновец: «Я переживаю за своих близких»





Согласно обвинительному заключению, обвиняемые разместили на YouTube-канале «Народный репортер» фотографию сотрудника Могилёвского ОМОНа Виталия Автушенко и сопроводили её оскорбительными комментариями.





Милиционер признан потерпевшим и пытается взыскать с обвиняемых 1,5 тысячи рублей за моральный ущерб.





Фотография омоновца появилась в интернете после его участия в задержании блогера Сергея Тихановского 6 мая под Могилёвом.





Фото Автушенко увидел на YouTube-канале «Народный репортер» 8 мая. Он настаивает на том, что комментарий к фото демонизирует его и оскорбляет его честь и достоинство. Автушенко сообщил суду, что его соседи перестали разговаривать с его родителями после появления фотографии.





«Я стал переживать за своих родственников и друзей, потому что я представитель правоохранительных органов и боюсь, что третьи лица могут им навредить», – заявил в суде Виталий Автушенко.





Согласно обвинительному заключению, Сергей Петрухин оскорбил судью Брестского областного суда Андрея Лещенко. Лещенко – тоже потерпевший. Его суд заслушает на следующем судебном заседании 19 февраля.







