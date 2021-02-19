Иллюстративное фото





Трагедия произошла ноябрьским вечером 2019 года в доме их общего знакомого в поселке Курортное", - говорится в пресс-релизе.





Мужчины выпивали, возникла перепалка, крымчанин ударил ножом 39-летнего курортника, попав в сердце, иностранец умер на месте.





Житель Крыма обвинялся по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).





Присяжные 18 февраля большинством голосов (пять к одному) признали крымчанина невиновным и постановили немедленно освободить его.





Дело с участием присяжных в городском округе Феодосии рассматривалось впервые.





В соответствии с ч.1 ст.348 УПК РФ, оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой постановление им оправдательного приговора. Обсуждение вердикта суд назначил на конец февраля.