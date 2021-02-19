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Присяжные оправдали россиянина, обвиняемого в убийстве белорусского туриста

Коллегия присяжных заседателей оправдала жителя Крыма, который обвинялся в убийстве знакомого - гражданина Беларуси, отдыхавшего на полуострове, сообщила пресс-служба Феодосийского горсуда в четверг вечером.

Иллюстративное фото

Трагедия произошла ноябрьским вечером 2019 года в доме их общего знакомого в поселке Курортное", - говорится в пресс-релизе.

Мужчины выпивали, возникла перепалка, крымчанин ударил ножом 39-летнего курортника, попав в сердце, иностранец умер на месте.

Житель Крыма обвинялся по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Присяжные 18 февраля большинством голосов (пять к одному) признали крымчанина невиновным и постановили немедленно освободить его.

Дело с участием присяжных в городском округе Феодосии рассматривалось впервые.

В соответствии с ч.1 ст.348 УПК РФ, оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой постановление им оправдательного приговора. Обсуждение вердикта суд назначил на конец февраля.
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