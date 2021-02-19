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В Следственном комитете рассказали, как мошенники выманивали у минчан их квартиры

В Минске будут судить мошенников, которые семь лет промышляли тем, что отбирали у людей жилье. Историю рассказывает агентство Минск-Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову.




Мошенники – минчанин и житель Минского района - работали вдвоем семь лет, с 2010 по 2017 год. Они выискивали одиноких пьющих людей, у которых было жилье в столице и старались с ними подружиться. Мошенники покупали жертвам спиртное и продукты, иногда давали незначительные суммы или помогали погасить задолженность по коммуналке. Маргиналам они внушали, что государство отберет у них квартиры, поэтому лучше будет, если они сами отдадут жилье «хорошим людям».

Мошенники разыгрывали перед жертвами спектакли, иногда привлекая к этому ничего не подозревающих людей со стороны. Отдав мошенникам квартиры, потерпевшие получали, как правило, небольшую долю в недорогих однушках в Минской области и незначительные суммы денег.

Так, одной женщине досталось 18/100 доли в однокомнатной квартире и немногим более тысячи рублей. Чтобы завладеть жильем женщины, мошенники не только спаивали ее, но и уговорили развестись с мужем, который в тот момент отбывал наказание. Еще одной жертвой стал мужчина, которому взамен его квартиры досталось 903 рубля и почти непригодное для проживания жилье в Узде.

Всего мошенники причинили потерпевшим ущерб на 353 536,3 рубля.

- Действия обвиняемых квалифицированы как мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). Они заключены под стражу, - рассказала Юлия Гончарова.
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