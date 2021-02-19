- Обряд посыпания пеплом в начале этого литургического периода напоминает нам о том, что жизнь человека на этом свете временна и быстро проходит. «Помни, что ты - прах и в прах возвращаешься», - говорит священник, посыпая символически пепел на наши головы. Эти слова поощряют нас обратить внимание на дела вечной жизни и духовные ценности, которые нередко в обыденной жизни под влиянием многих дел, занятий, переживаний и забот мы забываем.





Епископ напомнил, что «кайтесь и верьте в Евангелие», - так звучит вторая форма слов при посыпании пеплом.





- Это уже призыв найти соответствующее время, чтобы сделать испытание совести, задуматься над своей жизнью, своими поступками, ответить самому себе на вопрос, что в моей жизни было плохим, какие я делаю ошибки, может я кого-то обидел и т. п., понять свою слабость и осознать себе свои грехи. Покаяние является неотъемлемой частью жизни христианина, ведь это шаг к работе над собой, ведущей к совершенству.





Вторая часть побуждает нас укреплять нашу веру, нашу связь с Богом, добавил иерарх. Этому поспособствует большее количество времени, которое мы посвятим молитве и духовным практикам, чтению Библии и другой духовной литературы, более частое посещение храма для личной молитвы и для участия в специальных богослужениях (Крестный путь, «Песни жальбы»).





- Время Великого поста должно поспособствовать нашему духовному росту, сделать нас хоть немножко лучше. Это время определенной борьбы со своими недостатками и слабостями, которое бывает нелегким, но если мы сможем совершить хоть маленькую победу и стать хоть немножко в чем-то лучшими, то цель будет достигнута, и мы сделаем шаг вперед.





Цель постановлений, которые верующий делает в начале поста, - приблизиться к Богу и стать немножко лучшими:





- С этими решениями мы соединяем определенные ограничения (воздерживаемся от громких веселых развлечений, по возможности и состоянию здоровья делаем ограничения в еде и др.). Без молитвы и духовных практик, без работы над собой, без поступков милосердия эти ограничения имеют небольшой смысл. Например, ограничение в еде может быть обычной диетой, которая немножко оздоровит наше тело, но для духовной жизни не принесет пользы.





Особенно во время Великого поста епископ Юрий Кособуцкий пригласил молиться за Отечество и за народ, пожертвовать свои великопостные практики и молитвы за тех, кого преследуют, и кому наиболее нужна Божья помощь.





Напомним, что известные христиане страны опубликовали совместное видео с призывом к общенациональной молитве за Беларусь:



