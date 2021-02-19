Допросы и давление продолжаются. Теперь в Славгороде





Как стало известно “Магілёўскаму рэгіёну”, утром, около 11 часов сотрудник Следственного комитета в Славгороде явился домой к Анжелике Калатозишвили. В течении двух часов он пытался выведать, каким образом был уплачен её штраф. При этом в каком статусе находится опрашиваемая он пояснить не смог.





Следователь лишь раскрыл, что пришло некое распоряжение из Минска опросить в какие организации либо инициативы она обращалась за помощью. При этом он показал распечатку квитанций, среди которых числилась и её фамилия. А позже заявил, что должен изъять телефон. Но Анжелика Калатозишвили наотрез отказалась выпускать его из рук.





Судя по всему, эхо статьи 342 УК РБ “Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок” докатилось и до глубинки. Пришла очередь райцентров отвечать на абсурдный вопрос о финансировании протестов в Беларуси. Следователя особенно интересовали контакты Анжелики Калатозишвили с правозащитным центром «Весна» и инициативой By_sol. Но как раз к ним женщина и не обращалась.





Напомним, Анжелика Калатозишвили стала инвалидом в результате грубой медицинской ошибки. Врачи неправильно диагностировали её болезнь и удалили «раковую опухоль», которой на самом деле не было. В ответ она за несколько лет написала более 400 жалоб в разные инстанции с требованиями привлечь виновных к ответственности. Но никаких уголовных дел против нерадивых медиков возбуждено так и не было.









В отместку власти пытались привлечь активную женщину к уголовной ответственности за клевету, а её мужа – гражданина Грузии сперва обвинили в обороте наркотиков, а позже депортировали на родину.





А накануне президентских выборов её оштрафовали за репост в соцсетях скандального фильма о Лукашенко («Лукашенко. Уголовные материалы»), который властями был признан экстремистским . С этого собственно всё и началось. Женщина с инвалидностью не могла самостоятельно выплатить сумму штрафа в 270 рублей и через соцсети обратилась за помощью к неравнодушным гражданам. Штраф был оплачен в полном объёме.





Александр Вселюбский