+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Допросы и давление продолжаются. Теперь в Славгороде

16 февраля прошли массовые обыски в квартирах правозащитников и журналистов. Но и следующий день не стал исключением.


Как стало известно “Магілёўскаму рэгіёну”, утром, около 11 часов сотрудник Следственного комитета в Славгороде явился домой к Анжелике Калатозишвили. В течении двух часов он пытался выведать, каким образом был уплачен её штраф. При этом в каком статусе находится опрашиваемая он пояснить не смог.

Следователь лишь раскрыл, что пришло некое распоряжение из Минска опросить в какие организации либо инициативы она обращалась за помощью. При этом он показал распечатку квитанций, среди которых числилась и её фамилия. А позже заявил, что должен изъять телефон. Но Анжелика Калатозишвили наотрез отказалась выпускать его из рук.

Судя по всему, эхо статьи 342 УК РБ “Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок” докатилось и до глубинки. Пришла очередь райцентров отвечать на абсурдный вопрос о финансировании протестов в Беларуси. Следователя особенно интересовали контакты Анжелики Калатозишвили с правозащитным центром «Весна» и инициативой By_sol. Но как раз к ним женщина и не обращалась.

Напомним, Анжелика Калатозишвили стала инвалидом в результате грубой медицинской ошибки. Врачи неправильно диагностировали её болезнь и удалили «раковую опухоль», которой на самом деле не было. В ответ она за несколько лет написала более 400 жалоб в разные инстанции с требованиями привлечь виновных к ответственности. Но никаких уголовных дел против нерадивых медиков возбуждено так и не было.


В отместку власти пытались привлечь активную женщину к уголовной ответственности за клевету, а её мужа – гражданина Грузии сперва обвинили в обороте наркотиков, а позже депортировали на родину.

А накануне президентских выборов её оштрафовали за репост в соцсетях скандального фильма о Лукашенко («Лукашенко. Уголовные материалы»), который властями был признан экстремистским . С этого собственно всё и началось. Женщина с инвалидностью не могла самостоятельно выплатить сумму штрафа в 270 рублей и через соцсети обратилась за помощью к неравнодушным гражданам. Штраф был оплачен в полном объёме.

Александр Вселюбский
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]