Светлана Тихановская зачитает Национальный диктант





В этом году национальный диктант в День родного языка зачитает Светлана Тихановская.





Стрим начнется 21 февраля в 18.00 на Youtube-канале Светланы Тихановской.





Каждый желающий может присоединиться к акции, опубликовать фото своего листа с диктантом и отметить Светлану Тихановскую.





«Давайце пакажам адно аднаму, як беларусы шануюць матчыну мову!» — призывает телеграм-канале Светланы Тихановской.



