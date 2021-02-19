Светлана Тихановская зачитает Национальный диктант
21 февраля (воскресенье) во всем мире будет отмечаться День родного языка.
В этом году национальный диктант в День родного языка зачитает Светлана Тихановская.
Стрим начнется 21 февраля в 18.00 на Youtube-канале Светланы Тихановской.
Каждый желающий может присоединиться к акции, опубликовать фото своего листа с диктантом и отметить Светлану Тихановскую.
«Давайце пакажам адно аднаму, як беларусы шануюць матчыну мову!» — призывает телеграм-канале Светланы Тихановской.
08:32 19/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение