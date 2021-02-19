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Светлана Тихановская зачитает Национальный диктант

21 февраля (воскресенье) во всем мире будет отмечаться День родного языка.


В этом году национальный диктант в День родного языка зачитает Светлана Тихановская.

Стрим начнется 21 февраля в 18.00 на Youtube-канале Светланы Тихановской.

Каждый желающий может присоединиться к акции, опубликовать фото своего листа с диктантом и отметить Светлану Тихановскую.

«Давайце пакажам адно аднаму, як беларусы шануюць матчыну мову!» — призывает телеграм-канале Светланы Тихановской.
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