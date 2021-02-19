"Семь минут ужаса": марсоход NASA успешно сел на Марс
Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA сегодня, 18 февраля, совершил успешную посадку на Марс. Аппарат будет изучать поверхность "красной планеты".
Посадка марсохода Perseverance транслировалась в YouTube.
Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса". За семь минут марсоход вошел в атмосферу Марса, затормозил падение, выпустил парашют, выбрал место приземления и сел на поверхность планеты.
Аппарат будет изучать геологию Марса и историю его эволюции, а также искать следы возможной древней жизни. Также аппарату поручено выполнить забор образцов грунта для доставки на Землю в будущем.
После успешной посадки марсоход Perseverance прислал NASA первые изображения с поверхности Марса. Космическое агентство опубликовало изображения на своей странице в Twitter.
Behold! @NASAPersevere's first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi— NASA (@NASA) February 18, 2021
08:29 19/02/2021
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