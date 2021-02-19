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"Семь минут ужаса": марсоход NASA успешно сел на Марс

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA сегодня, 18 февраля, совершил успешную посадку на Марс. Аппарат будет изучать поверхность "красной планеты".


Посадка марсохода Perseverance транслировалась в YouTube.


 
Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса". За семь минут марсоход вошел в атмосферу Марса, затормозил падение, выпустил парашют, выбрал место приземления и сел на поверхность планеты.

Аппарат будет изучать геологию Марса и историю его эволюции, а также искать следы возможной древней жизни. Также аппарату поручено выполнить забор образцов грунта для доставки на Землю в будущем.

После успешной посадки марсоход Perseverance прислал NASA первые изображения с поверхности Марса. Космическое агентство опубликовало изображения на своей странице в Twitter.
РБК-Украина
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