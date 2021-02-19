Как ожидается, законодательные новшества помогут судебным исполнителям в их деятельности. В частности, у них появится больше полномочий. Для обеспечения возврата долга по исполнительным документам судебные исполнители смогут изымать водительские права. Кроме того, пишет 4esnok-by , они смогут ограничить права должников на управление моторными маломерными судами или же права на охоту. Как посчитали в Минюсте, вводимые ограничения могут поспособствовать скорейшему погашению задолженности.









Впрочем, такие меры существуют и сейчас. Однако, принять решение об изъятии, например, водительских прав, может только суд. Но, а с 15 июля для принятия таких судебное решение станет необязательным. Достаточно будет лишь постановления судебного исполнителя.