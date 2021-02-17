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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Это начало, но ещё не ужасы 1937 года. Впрочем, уже дыхание террора 1930-ых

Репрессии в Беларуси набирают обороты. Историк Алесь Пашкевич в «Беседе» телеканала Белсат Виталия Цыганкова проводит параллели с историческим прошлым и отвечает на главный вопрос: может ли стать хуже?

По мнению историка, заместителя главного редактора журнала «Наша гісторыя» Алеся Пашкевича, давление властей на национально ориентированную часть общества связано в первую очередь с низким уровнем культуры властей. А репрессии, которые катком проходят по обществу, могут только набирать силу. Все согласно с уроками истории.


архивное фото в качестве иллюстрации
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