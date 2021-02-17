По мнению историка, заместителя главного редактора журнала «Наша гісторыя» Алеся Пашкевича, давление властей на национально ориентированную часть общества связано в первую очередь с низким уровнем культуры властей. А репрессии, которые катком проходят по обществу, могут только набирать силу. Все согласно с уроками истории.









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