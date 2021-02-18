Завлита Могилевского драматического театра Ольгу Семченко уволили
Заведующая литературно-драматическим отделом Ольга Семченко уволена из Могилевского драматического театра, передает «Белсат».
Ольга Семченко / Белсат
Об этом передает телеграм-канал«Белсат».
В прошлом году ее судили по «народной» статье 23.34 КоАП за участие в марше протеста.
Бывший директор театра Андрей Новиков отказался уволить девушку, за что поплатился должностью в ноябре 2020 года.
Неделю назад, 11 февраля, Семченко задержали на работе. Об этом сообщили правозащитники. что полиции не понравились бело-красные снежинки на окне кабинета девушки.
21:50 18/02/2021
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