Завлита Могилевского драматического театра Ольгу Семченко уволили

Ольга Семченко / Белсат





Об этом передает телеграм-канал«Белсат».

В прошлом году ее судили по «народной» статье 23.34 КоАП за участие в марше протеста.

Бывший директор театра Андрей Новиков отказался уволить девушку, за что поплатился должностью в ноябре 2020 года.

Неделю назад, 11 февраля, Семченко задержали на работе. Об этом сообщили правозащитники. что полиции не понравились бело-красные снежинки на окне кабинета девушки.