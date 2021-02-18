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Завлита Могилевского драматического театра Ольгу Семченко уволили

Заведующая литературно-драматическим отделом Ольга Семченко уволена из Могилевского драматического театра, передает «Белсат».

 

Ольга Семченко / Белсат


Об этом передает телеграм-канал«Белсат».

 

В прошлом году ее судили по «народной» статье 23.34 КоАП за участие в марше протеста.

 

Бывший директор театра Андрей Новиков отказался уволить девушку, за что поплатился должностью в ноябре 2020 года.

 

Неделю назад, 11 февраля, Семченко задержали на работе. Об этом сообщили правозащитники. что полиции не понравились бело-красные снежинки на окне кабинета девушки.
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