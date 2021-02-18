+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Минску вновь понадобилось новое кладбище: участки для захоронения на «Лесном» начнут предоставлять с 1 марта

С 1 марта двухместные участки для захоронения усопших в Минске начнут предоставлять на кладбище «Лесное».

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил директор КУП «Спецкомбинат КБО» Николай Ракевич.

Собеседник добавил, что с этой же даты на новый погост начнет ходить общественный транспорт. В дальнейшем в течение весны в «Лесном» станут предоставлять также трех- и четырехместные участки для захоронений, места в колумбарии, газонные захоронения.

В столице сейчас насчитывается более 20 кладбищ, часть которых закрыты, большинство — ограниченно действующие. Открытым пока остается лишь кладбище Западное, где двухместные участки уже заканчиваются. После февраля там по-прежнему смогут предоставить трех- или четырехместный участок, колумбарный или газонный вариант захоронения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Павел Знавец
Памяці Лявона Дзейкі.
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]