Минску вновь понадобилось новое кладбище: участки для захоронения на «Лесном» начнут предоставлять с 1 марта
С 1 марта двухместные участки для захоронения усопших в Минске начнут предоставлять на кладбище «Лесное».
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил директор КУП «Спецкомбинат КБО» Николай Ракевич.
Собеседник добавил, что с этой же даты на новый погост начнет ходить общественный транспорт. В дальнейшем в течение весны в «Лесном» станут предоставлять также трех- и четырехместные участки для захоронений, места в колумбарии, газонные захоронения.
В столице сейчас насчитывается более 20 кладбищ, часть которых закрыты, большинство — ограниченно действующие. Открытым пока остается лишь кладбище Западное, где двухместные участки уже заканчиваются. После февраля там по-прежнему смогут предоставить трех- или четырехместный участок, колумбарный или газонный вариант захоронения.
18:14 18/02/2021
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