Назначен новый худрук белорусской оперы
Новым художественным руководителем оперной труппы Национального театра оперы и балета Беларуси стала Маргарита Изворска-Елизарьева, сообщили в театре.
В нулевых (с 2002 по 2009 годах) Маргарита Изворска-Елизарьева уже была художественным руководителем Национального театра оперы Беларуси. В то время оперная и балетная труппа существовали отдельно. А директором и художественным руководителем Национального театра балета Беларуси работал ее супруг, хореограф Валентин Елизарьев.
В начале 2009 года Елизарьев ушел из театра. Вместе с ним ушла и супруга. Однако в 2018 году он вернулся в Большой на пост художественного руководителя.
В театре напомнили, что Маргарита Изворска-Елизарьева за свою карьеру "поставила свыше 30 оперных спектаклей и свыше 400 отрывков из оперной мировой классики". Ее наработки используются как учебный материал на кафедре оперной подготовки и хореографии, пишет Еврорадио.
17:30 18/02/2021
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