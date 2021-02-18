Назначен новый худрук белорусской оперы

В нулевых (с 2002 по 2009 годах) Маргарита Изворска-Елизарьева уже была художественным руководителем Национального театра оперы Беларуси. В то время оперная и балетная труппа существовали отдельно. А директором и художественным руководителем Национального театра балета Беларуси работал ее супруг, хореограф Валентин Елизарьев.





В начале 2009 года Елизарьев ушел из театра. Вместе с ним ушла и супруга. Однако в 2018 году он вернулся в Большой на пост художественного руководителя.





В театре напомнили, что Маргарита Изворска-Елизарьева за свою карьеру "поставила свыше 30 оперных спектаклей и свыше 400 отрывков из оперной мировой классики". Ее наработки используются как учебный материал на кафедре оперной подготовки и хореографии, пише т Еврорадио.



