Верблюды удивлены: Саудовскую Аравию засыпает снегом





В провинции Табук, расположенной на северо-западе Саудовской Аравии, рано утром 18 февраля начался снегопад, а на выходные снега ожидается гораздо больше. Об этом сообщило издание Al Arabia.





Власти страны выпустили погодные предупреждения для нескольких регионов Королевства, предупреждая, что ожидаются сильные грозы, сопровождаемые сильными ветром и обильными осадками в виде снега и дождя.





Гражданская оборона заявила, что экстремальные погодные условия затронут столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, Мекку, Медину, Восточную провинцию, Кассим, Табук, Хайль, провинцию Северные границы, Асир, аль-Баха, Джазан, Наджран и Джавф.









Сейчас снег покрывает не только север Саудовской Аравии, но и часть Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и Египта. Он блокирует дороги, нарушает движение транспорта. В некоторых университетах приостановлен учебный процесс.





В январе часть северных городов Саудовской Аравии уже заносило снегом. Тогда говорили, что в последний раз такое количество снега в Королевстве выпадало в 2018 году.







