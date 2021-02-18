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К визиту Лукашенко готовы! В России наложили арест на счета санатория Управления делами белорусского президента

В российской картотеке судебных дел появилась новая информации об иске санатория «Беларусь» (Сочи) Управделами белорусского президента к судебным приставам Краснодарского края России. Санаторий, как выяснилось, добивается снятия ареста с денег на его расчетных счетах.


Из опубликованного документа пока непонятно: арестованы все средства или только определенная сумма. Кроме того, пока что российский суд не дал хода заявлению, потому что «составлено с существенными нарушениями требований арбитражного процессуального законодательства».

Как сообщалось, третье лицо по делу — ООО «Финансово-Строительная Группа Корпорация». Ее учредитель — Андрей Меренков. Несколько лет назад его приговорили в Беларуси к девяти годам колонии, как и бывшего директора санатория Георгия Саракашиша (шесть лет) и его зама Александра Кизима (девять лет). Всех троих признали виновными в хищениях более чем на $2 млн в эквиваленте.

Затем в Краснодаре рассматривалась серия исков компании Меренкова к санаторию и наоборот. Один из последних процессов завершился проигрышем ООО «Финансово-Строительная Группа Корпорация». Общество хотело взыскать с санатория более 9 млн российских рублей (примерно 317 тыс. белорусских). Сначала иск удовлетворили, потом структура Управделами оспаривала его в различных судах. В итоге Верховный суд России отменил решение нижестоящих инстанций. Возможно, арест счетов — это последствия решения суда первой инстанции.
Officelife.media
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