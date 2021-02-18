Кадр из фильма "Метро"





«А под городом находится обширное подземное море. Водонасыщенные грунты ледникового происхождения не позволяли осуществить строительство метрополитена глубокого заложения без применения дорогостоящего водопонижения и искусственного замораживания», — сообщает телеграм-канал Минского метрополитена.





А вы в курсе, что около 58% территории Беларуси относится к бассейну Черного моря? Все дело в том, что по территории Республики проходит Черноморско-Балтийский водораздел. Соответсвенно, 42% территории Беларуси принадлежит бассейну Балтийского моря.





Именно поэтому строительство самых первых станций предполагалось выполнить открытым способом трех типов. Две из них – «Институт культуры» и «Парк Челюскинцев» – односводчатые из монолитного железобетона. Остальные, кроме «Октябрьской», – из унифицированных железобетонных деталей заводского производства.







