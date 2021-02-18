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Строители метро рассказали, что под Минском находится «обширное подземное море»

Пресс-служба Минского метрополитена рассказала, как начиналась стройка столичного метро. По словам специалистов, Минск расположен на Белорусской гряде, которая на 200 метров в глубину состоит из "отложений ледниковых формаций с преобладанием песков, гравийно-галечных грунтов и валунов".

Кадр из фильма "Метро"

«А под городом находится обширное подземное море. Водонасыщенные грунты ледникового происхождения не позволяли осуществить строительство метрополитена глубокого заложения без применения дорогостоящего водопонижения и искусственного замораживания», — сообщает телеграм-канал Минского метрополитена.

А вы в курсе, что около 58% территории Беларуси относится к бассейну Черного моря? Все дело в том, что по территории Республики проходит Черноморско-Балтийский водораздел. Соответсвенно, 42% территории Беларуси принадлежит бассейну Балтийского моря.

Именно поэтому строительство самых первых станций предполагалось выполнить открытым способом трех типов. Две из них – «Институт культуры» и «Парк Челюскинцев» – односводчатые из монолитного железобетона. Остальные, кроме «Октябрьской», – из унифицированных железобетонных деталей заводского производства.
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