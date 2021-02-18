Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует официальный Telegram-канал аэропорта.





Так, пройти ПЦР-тестирование смогут только пассажиры воздушного транспорта при предъявлении билета или посадочного талона. Исследование доступно и вылетающим, и прилетающим гражданам.





Количество тестов в день будет ограничено: одновременно в конкретное время его могут сдать не более 34 человек, обратили внимание в пресс-службе аэропорта.





Лаборатория работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Само исследование путем постановки образцов биоматериала в тест-систему будет выполняться три раза в день: в 9:50, 12:30 и 15:10 (по 34 человека на каждое время максимум).





Результаты выдаются в бумажном виде на английском языке и подходят для выезда за пределы Беларуси.



