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Изменены правила сдачи ПЦР-тестов в Национальном аэропорту Минск. Что нужно знать

В Национальном аэропорту Минск изменился подход к выполнению ПЦР-тестов перед вылетом. Теперь сдать такой анализ сможет не каждый желающий.

 Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует официальный Telegram-канал аэропорта.

Так, пройти ПЦР-тестирование смогут только пассажиры воздушного транспорта при предъявлении билета или посадочного талона. Исследование доступно и вылетающим, и прилетающим гражданам.

Количество тестов в день будет ограничено: одновременно в конкретное время его могут сдать не более 34 человек, обратили внимание в пресс-службе аэропорта.

Лаборатория работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Само исследование путем постановки образцов биоматериала в тест-систему будет выполняться три раза в день: в 9:50, 12:30 и 15:10 (по 34 человека на каждое время максимум).

Результаты выдаются в бумажном виде на английском языке и подходят для выезда за пределы Беларуси.
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