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Дикость! По факту исчезновения тела из морга возбуждено уголовное дело

УСК по Брестской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 347 УК РБ "Надругательство над трупом".

4 февраля «Медиа-Полесье» сообщило, что из Пинского морга пропало тело 37-летней женщины. Ситуацию никто не прокомментировал. Корреспондентам удалось связаться с сестрой умершей женщины, которая рассказала подробности произошедшего.

Пинским межрайонным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело. Подробности не сообщаются.

Статья 347 УК РБ. Надругательство над трупом или могилой
Надругательство над трупом или могилой, либо похищение трупа, либо похищение предметов, находящихся в захоронении, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
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