В Латвии зафиксирован первый случай COVID-19 у собаки
Накануне в странах Балтии было зарегистрировано 2 133 случая COVID-19, 946 из которых - в Латвии, 376 - в Литве, 811 - в Эстонии.
Кроме того, в Латвии зафиксирован первый случай COVID-19 у собаки, пишет новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) республики.
Как отметил в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 глава ПВС Марис Балодис, результаты анализов дают основания считать, что собака переболела коронавирусом.
16:18 18/02/2021
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