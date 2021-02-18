МЧС предупреждает: идут сильные морозы

В ведомстве напоминают о том, что в ночь на 19 февраля ожидается усиление ночных морозов до – 25… -28 °С . На дорогах – гололедица.





«Берегите себя при эксплуатации печей и обогревателей», — говорится в сообщении.









Температура в пятницу днем по стране ожидается от -5 до -11°С.



