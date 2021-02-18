Официально: белорусы смогут поступать в Россию по результатам ЦТ





Официальный документ опубликован на сайте российского центра развития образования и международной деятельности. Уточняется, что белорусские абитуриенты теперь имеют право поступить в вузы РФ как по результатам ЕГЭ, так и по результатам ЦТ.





"Сейчас российские университеты принимают белорусов либо по результатам ЕГЭ, либо часть вузов имеют право проводить собственные вступительные экзамены. В этом году правила приема немного меняются, и Минобрнауки РФ разрешил вузам вносить результаты ЦТ в зачет вступительной кампании", – прокомментировали Sputnik представители российского министерства.





В документе отмечается, что внесенные в правила приема изменения сделаны "в целях обеспечения беспрепятственного и полного приема белорусов на обучение в вузы России".





Новые правила будут действовать по образовательным программам бакалавриата, специалитета, а также магистратуры.





Также в документе говорится, что помимо ЦТ некоторые вузы при необходимости смогут провести собеседования с абитуриентами.





"Сертификаты ЦТ действительны в течение двух лет, проверка их подлинности осуществляется на сайте Республиканского института контроля знаний", – сообщается в документе.





Планируется, что важную для белорусских абитуриентов новость официально озвучит заместитель министра российского ведомства Наталья Бочарова, которая в пятницу посетит выставку. Сейчас, напомним, министерства образования Беларуси и России ведут переговоры о создании пунктов ЕГЭ в Беларуси.





Международная образовательная выставка, уже 19-я по счету, проходит с 18 по 20 февраля в минском Дворце искусств. Свои стенды представляют 30 российских университетов и ряд белорусских вузов. Узнать о поступлении в РФ может любой желающий.







