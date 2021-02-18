







По информации Минздрава, всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 273 659 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 263 368 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1885 (+9) пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.





За минувшие сутки выполнено 16 996 тестов. Всего в стране проведено 4 732 695 тестов.



