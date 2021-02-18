Каждый день в Беларуси умирает 9 человек с коронавирусом. Свежая статистика
За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1386 (плюс 34) пациентов с COVID-19, выписаны 1800 (плюс 289) пациентов. Цифры похожи на вчерашние. Еще более стабильны цифры смертности. Каждый день умирает, по официальным данным, 9 больных коронавирусом. Ни больше ни меньше.
По информации Минздрава, всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 273 659 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 263 368 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1885 (+9) пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 16 996 тестов. Всего в стране проведено 4 732 695 тестов.
14:38 18/02/2021
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