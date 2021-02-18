Крепитесь, люди, скоро оттепель!
В ночь на пятницу ожидается до -24°С, а по востоку страны до -28°С. Днем — -5…-11°С.
В Минске завтра ночью и утром, согласно meteoinfo.by, ожидается до -22°С. Причем даже сегодня вечером столбик термометра опустится до -24°С.
В дальнейшем произойдет ослабление морозов. В субботу ночью минимум до -14°С, по востоку до -15…-19°С, днем -1…-8°С.
В Минске ночью и утром до -14°С, днем до -8°С, вечером до -3°С.
В воскресенье ночью по стране от -6 до +1°С, днем -2…+4°С. В Минске — около нуля.
12:18 18/02/2021
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