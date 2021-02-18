Крепитесь, люди, скоро оттепель!













В Минске завтра ночью и утром, согласно meteoinfo.by , ожидается до -22°С. Причем даже сегодня вечером столбик термометра опустится до -24°С.





В дальнейшем произойдет ослабление морозов. В субботу ночью минимум до -14°С, по востоку до -15…-19°С, днем -1…-8°С.





В Минске ночью и утром до -14°С, днем до -8°С, вечером до -3°С.





В воскресенье ночью по стране от -6 до +1°С, днем -2…+4°С. В Минске — около нуля.