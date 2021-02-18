Это коснется каждого: В сеть слили проект закона об экстремизме, который могут принять очень скоро





Недавно The Village Беларусь рассказывал , что в Беларуси хотят усилить уголовную ответственность за экстремизм, и если поправки примут, то накажут очень многих.





Прокурор Беларуси Андрей Швед в эфире СТВ рассказал, какие грядут изменения:





— Речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности. […] То есть любые формы действия, которые направлены на то, чтобы предать действиям экстремистских формирований определенный результат, направленный на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия.





Сейчас же становится яснее, какие именно изменения собираются внести:





Изменение трактовки понятия «экстремизм». Теперь под это понятие будет подпадать противоправная деятельность СМИ, международных организаций и ИП.

ИП, учредители СМИ и организаций, чья деятельность признана экстремистской, будут лишены права на создание иных организаций на 5 лет.

Будет создан специальный реестр неблагонадёжных граждан, в который будут включены все признанные экстремистскими организации и физические лица. Включение в список повлечет за собой для иностранных граждан — запрет на въезд и право заниматься медицинской, педагогической, издательской деятельностью и др., для граждан Беларуси — запрет занимать государственные должности в течение пяти лет со дня отбытия наказания.





Если в течение года после первого официального предупреждения найдут основания для второго — то смогут закрыть организацию.





Людям, которых признали «экстремистами», на 5 лет будет запрещено: совершать финансовые операции на сумму свыше 2.000 базовых величин без прохождения особого контроля, заниматься медицинской, педагогической и издательской деятельностью. А иностранцы (те, кто получил гражданство РБ) могут быть лишены гражданства и депортированы.





КГБ сможет признавать «экстремистской» деятельность незарегистрированных сообществ.





Экстремизмом будут считаться и действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, представителя власти.





Экстремизмом признают разжигание вражды или розни, в том числе против общественного порядка и общественной нравственности, имущества, здоровья, личной свободы, чести и достоинства личности, уклада семейных отношений.





А еще воспрепятствование законной деятельности государственных органов, в том числе ЦИК и комиссиям, а также «законной деятельности» должностных лиц или комиссий;





Отдельно в закон вносится понятие «неонацизма» и «экстремистская атрибутика и символика», под определение которых может попасть БЧБ-символика и протестные идеи и лозунги.





Предоставление денежных средств на так называемое «финансирование экстремистской деятельности» — тоже будет считаться экстремизмом.





Добавлено понятие «неонацизм».





Появилась Статья 6-1. «Обеспечение конфиденциальности персональных данных о должностных лицах субъектов противодействия экстремизму».





«Использование государственной символики Республики Беларусь, изображений или символики, являющихся национальными историко-культурными ценностями, с целью пропаганды экстремизма, призывов к экстремистской деятельности запрещается и влечет ответственность в соответствии с законодательными актами».



