В Гродно загорелся на ходу погрузчик Амкодор

Фотографии с места происшествия УГАИ УВД





В управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили, что водитель успел выбраться и не пострадал, пишет newsbel.by





Данный инцидент произошел в среду днем на ул. Брикеля. Погрузчик двигался со стороны Озерского шоссе к Девятовке в правой полосе. Однако в какой-то момент техника загорелась. Водителем были предприняты попытки самостоятельно потушить погрузчик. Когда это не получилось, он вызвал МЧС.





В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.



















