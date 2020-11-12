Belarusam.pl: в Польше запускают новый проект солидарности с белорусами
Сегодня в Польше запускается новая информационная сеть и платформа для сбора средств для белорусов, вынужденных покинуть страну из-за репрессий.
Инициативу основали представители BY_Help, проживающие в Польше и активно участвующие в акциях солидарности и помощи соотечественникам: Алексей Леончик и Александр Лапко.
Цель новой инициативы - помочь тем, кто переехал в Польшу, получить своевременную информацию и поддержку. В первую очередь, сеть будет оказывать помощь уязвимым группам белорусов - тем, кто оказался в сложной материальной или психологической ситуации.
Белорусское Радио Рацыя, перевод БП
11:31 18/02/2021
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