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Это не грампластинка, а самая точная плоская карта Земли

На двусторонней карте, похожей на грампластинку, сведены до минимума все возможные искажения.

Фото: phys.org

Американские астрофизики Дж. Ричард Готт, Дэвид Голдберг и Роберт Вандербей создали самую точную плоскую карту мира, сделав ее похожей на пластинку для граммофона – круглой и двусторонней. Об этом сообщил сайт научно-технических новостей Phys.org.

Отмечается, что у современных карт есть одна общая проблема – из-за того, что шарообразную планету пытаются воссоздать на плоскости, территории ближе к полюсам существенно растягиваются, что искажает восприятие мира. 

Так, всем известная карта мира, созданная в XVI веке фламандским географом Герардом Меркатором, четко передает локальные формы, однако искажает участки около Северного и Южного полюсов, поэтому их обычно обрезают. Тем не менее, именно она легла в основу Google Maps.

Существует также тройная проекция Винкеля, созданная немецким картографом Освальдом Винкелем в 1921 году. На ней исправлены три искажения – площади, направления и расстояния. Именно ее использует Национальное географическое общество, несмотря на существенное искажение Тихого океана и иллюзию большого расстояния между Азией и Гавайями.


Новая карта американских ученых из-за необычного форм-фактора имеет меньше ошибок расстояния, чем любая односторонняя плоская карта. Она ориентирована на Северное и Южное полушарие, а экватор проходит по краю.

Авторы работы утверждают, что им удалось выйти за рамки двух измерений, не теряя при этом удобства хранения и изготовления обычной плоской карты, пишет korrespondent.net

Специалисты предлагают печатать два полушария, а затем вырезать и склеивать их. На основе их метода можно создавать политические, климатические, демографические и другие карты. Кроме того, эта идея может быть использована для картографирования других планет.

"Наша карта похожа на земной шар больше других плоских карт. Чтобы увидеть весь земной шар, нужно его прокрутить – чтобы увидеть всю нашу новую карту, вам нужно ее перевернуть", – подчеркнул профессор Готт.
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