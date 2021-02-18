DW: Официальная статистика по COVID-19 в Беларуси занижена в разы

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Беларуси занижена в разы, а экономика страны еще столкнется с последствиями кризиса, вызванного пандемией - к таким выводам пришли эксперты белорусской компании SATIO и немецкого фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert Stiftung), пишет dw.com В среду, 17 февраля, они в онлайн-формате представили результаты совместного исследования, посвященного влиянию COVID-19 на экономические и социальные процессы в Беларуси. О самом важном - DW.

Власти Беларуси провалили коммуникацию с обществом

По мнению социологов, пандемия COVID-19 обнажила проблемы, ранее существовавшие в Беларуси, в том числе "неготовность социальных систем к принятию решений в кризисных ситуациях". Эксперты SATIO и фонда Эберта также считают провальной коммуникационную политику властей. К примеру, с середины апреля 2020 года белорусский Минздрав практически прекратил контакты со СМИ по теме коронавируса. По словам руководителя исследовательских проектов SATIO Филиппа Биканова, есть ряд оснований не доверять и официальной статистике: смертность от COVID-19 в Беларуси значительно ниже, чем в соседних странах.





По данным, представленным страной в ООН, во втором квартале 2020 года было зафиксировано на 3000 смертей больше, чем за аналогичный период 2019-го. Компания SATIO провела собственный опрос городского населения в возрасте от 18 до 64 лет - 11 % респондентов сообщили, что переболели коронавирусом (был поставлен диагноз). "Это, по нашим подсчетам, около 644 тысяч человек. Последний замер был в ноябре. На тот момент официальное количество заболевших - 99 тысяч человек”, - отметил Биканов. Для сравнения - по статистике Минздрава, на 17 февраля в Беларуси положительный тест на COVID-19 сдали 272 тысяч человек.





Смертность от коронавируса в стране в прошлом году могла превысить отметку в 20 тысяч человек (по официальным данным на 17 февраля - 1876 человек), указывает директор по исследованиям центра EASТ Андрей Елисеев. Эта цифра совпадает с вероятностной оценкой, которую эксперты давали в самом начале пандемии. "Реакция белорусских властей на эпидемию коронавируса послужила одним из важнейших тригеров для протестной мобилизации”, - уверен Елисеев.

Беларусь отсрочила экономические последствия пандемии

Что касается влияния COVID-19 на белорусскую экономику, то пандемия стала одним из ключевых, но не единственным фактором снижения экономического роста, поясняют эксперты. Они утверждают, что в первую волну на положение в экономике Беларуси более существенно повлияли нефтяные споры с Россией и падение мировых цен на нефть и калийные удобрения; во вторую последствия пандемии дополнялись политическим кризисом в стране.





По данным исследования, COVID-19 спровоцировал снижение деловой активности и, как следствие, сокращение темпов роста ВВП на 1,3% и внешнеторгового оборота - на 17,9%. Государство, добавляют социологи, предприняло ряд мер по стабилизации экономики, однако большинство из них нацелены на отсрочку проблем: предприятия, работая на склад, продолжают выплачивать зарплату, люди - тратить деньги. Это дало меньший спад ВВП, но создает предпосылки для отложенной и затянутой рецессии, предупреждают авторы исследования.



